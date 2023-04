El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió al enfrentamiento a disparos ocurrido este miércoles en la comuna de La Florida, el cual dejó como saldo tres carabineros heridos de bala y un delincuente abatido.



Los afectados son un sargento primero que sufrió un impacto en su codo derecho y que también tiene una fractura expuesta de húmero derecho; un sargento segundo que recibió el disparo en su antebrazo izquierdo; y un cabo primero que tiene la lesión en su mano izquierda.



Si bien en un principio se informó que el incidente se debió a que los antisociales dispararon mientras huían de una fiscalización en motocicleta, Yáñez detalló que “los carabineros concurrieron a un lugar donde supuestamente había una transacción de drogas, y fueron recibidos a balazos . Ellos repelieron el ataque y hubo que copar el lugar para lograr la detención de una de estas personas”. De todas formas, afirmó que Fiscalía entregará los antecedentes con mayor certeza.



Desde el Hospital de Carabineros, el timonel de la policía uniformada advirtió que “esto es lo que enfrentan los carabineros todos los días. Hace pocos días, estábamos lamentando la partida de Daniel (Palma), y hoy día tres carabineros nuevamente… porque nosotros seguimos trabajando, seguimos en la calle, combatiendo la delincuencia, estando donde la gente lo necesita, donde la gente requiere que estén los carabineros”.



“Hoy día tenemos tres carabineros que están graves, los tres están con heridas a bala, con compromisos, algunas de mayor gravedad que otras. (…) Están siendo evaluados, vistos por los facultativos para ver el nivel de gravedad y ver si son intervenidos en las próximas horas”, añadió.



El general director aseguró que “esto no nos va a hacer decaer. Por el contrario, no bajamos los brazos, seguimos de frente, vamos a seguir combatiendo la delincuencia porque la gente así lo necesita, así lo requiere”.



“Esto es un llamado para decir que aquellos que se atreven, hoy día van a enfrentar el uso de las armas por parte de Carabineros”, advirtió, remarcando que “hay un delincuente que fue abatido y hay otro que está detenido. En eso, vamos a usar todos los medios, las herramientas, los elementos que el Estado nos ha entregado, para defendernos y defender a la comunidad”.



Consultado por medidas, Yáñez respondió que “nuestros carabineros están permanentemente preparándose, están muy claros de lo que enfrentan todos los días. Esta es una profesión que tiene riesgos asociados, y lo sabemos desde el minuto que juramos a la bandera, de rendir nuestra vida si fuese necesario”.



“Ojalá eso no ocurriera nunca, pero estamos enfrentando una delincuencia que, claramente, tiene un poder de fuego, es mucho más violenta. Y en ese sentido, hemos aumentado nuestras capacidades de, primero que nada, andar bien equipados, y segundo, de poder repeler las agresiones cuando de estas sean víctimas nuestros carabineros”, indicó.



Finalmente, confirmó que los carabineros tenían sus equipos de seguridad, como cascos y chalecos antibalas. “Si no estaríamos lamentando otras consecuencias”, acusó.