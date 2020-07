Alvarado y proyecto que permite retiro del 10% de los fondos: “Tengo optimismo de que podremos revertir la votación”

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Claudio Alvarado, se manifestó confiado de revertir este miércoles en la Cámara de Diputados la votación en particular del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP, luego de las nuevas medidas para la clase media anunciadas en esta jornada por el Presidente Piñera.



“Esperamos que con este anuncio todos los parlamentarios, no solo los de Chile Vamos, reflexionen. A mí no me gustaría que persistan en una idea que perjudica a millones de chilenos que se les castiga con pensiones futuras, se les hace un daño tremendo”, expresó en el Congreso en Valparaíso, hasta donde acudió para participar en el debate en particular de la Cámara de Diputados respecto a la iniciativa.



“Cuando tenemos los recursos del Estado disponibles para ayudar a las personas y a las familias, me parece un profundo contrasentido que algunos insistan en meterle la mano al bolsillo de los futuros pensionados”, añadió el ministro.



Según dijo, ha conversado “con diferentes parlamentarios, no solamente con los de Chile Vamos, y tengo optimismo de que mañana podamos revertir una mala decisión para los chilenos”.



“Aquí no basta estar del lado de lo más popular, no basta estar del lado del que a uno no lo critiquen, aquí hay que hacer las cosas correctas, de buena manera”, destacó.



Además, aludió a los parlamentarios de RN que ya anunciaron que mantendrán su voto a favor del retiro parcial de los fondos de las AFP, como Andrés Celis, Leonidas Romero, Eduardo Durán o Aracely Leuquén:



“Si hay alguno así lo ha hecho, yo lo lamento profundamente y los invitaría a que durante la tarde lean con calma el proyecto de ley que vamos a ingresar, para que sea discutido en el Congreso con discusión inmediata. Una vez que lean ese proyecto, reflexionen y hagan lo correcto”, remarcó.