Anuncian trámite para regular proyectos inmobiliarios en zonas rurales

Acompañados de la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, los senadores Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática (RD), y Alfonso de Urresti, del Partido Socialista (PS), presentaron un proyecto de ley para regular la construcción de proyectos inmobiliarios en zonas rurales.

Según detallaron los parlamentarios, la moción surgió en base a lo ocurrido en la costa valdiviana, donde la Municipalidad paralizó seis proyectos inmobiliarios por daño medioambiental.

La iniciativa apunta a modificar la Ley General de Urbanismo y Construcción para crear un sistema único de autorización para este tipo de obras, el cual implique la participación conjunta de las gobernaciones, los municipios, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Agrícola y Ganadero.

Además de sus impulsores, el proyecto fue ingresado por los senadores Carlos Montes (PS), Adriana Muñoz (PPD) y David Sandoval (UDI).

Desde las afueras del exCongreso de Santiago, Latorre aseguró que “tenemos un desafío como país del ordenamiento territorial, los proyectos inmobiliarios tienen que subordinarse de alguna manera a una regla de bien común, del respeto al medio ambiente, del conflicto del agua, la gestión sustentable de los recursos hídricos, la participación ciudadana y mantener el ecosistema de las comunidades rurales”.

Además, el parlamentario destacó que “eso sin duda será profundizado en la Convención constituyente, pero mientras tanto, nuestro deber legislativo es hacernos cargo de esta realidad, instalarlas en el debate legislativo y en este caso en la Comisión de Vivienda del Senado”.

Por su parte, De Urresti resaltó la experiencia de Amtmann en Valdivia y aseguró que “a contar de eso y de reuniones con las comunidades de consultas ciudadanas, vecinos, y otras organizaciones, nos dimos la tarea de trabajar un proyecto de ley para regularizar este tipo de situación”.

“No es posible que de la noche a la mañana existan subdivisiones, afectando al medioambiente, al uso del suelo, a las comunidades aledañas. En ese sentido, lo realizado en Valdivia tiene que ser un instrumento para proyectarnos en Chile para regular este tipo de situación no es posible que los polos de desarrollo fuera del límite urbano se conviertan en un dolor de cabeza para muchos municipios, asentamientos ilegales, afectación del medio ambiente”, añadió.

En tanto, Amtmann destacó que la iniciativa “dice relación que por mucho tiempo hemos tenido un comportamiento de proyectos inmobiliarios de zonas rurales por fuera de la legislación. Se está faltando no solamente a la ley de urbanismo, sino también a nuestro medioambiente, pasando a llevar a muchas comunidades indígenas, y dañando elementos tan esenciales como el origen de las napas subterráneas, nuestras selvas valdivianas y tanto más”.

“En particular, en Valdivia hicimos un hecho que constituyó hacer cumplir la ley. Un decreto de paralización de seis proyectos inmobiliarios en la costa valdiviana, que no solo no estaban cumpliendo la legislación, sino también estaban dañando nuestro medio ambiente. Eso ha tenido varias repercusiones, no solo la paralización de estas inmobiliarias, sino también que el Consejo de Defensa del Estado ha levantado una querella criminal”, detalló la alcaldesa.