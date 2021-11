Minsal evalúa la reapertura de fronteras terrestres: podrían vacunar a quienes ingresen

El Ministerio de Salud (Minsal) estaría evaluando la reapertura de fronteras terrestres y están dispuestos a vacunar a quienes ingresen al territorio nacional y no cuenten con su esquema completo.



La iniciativa que aún no es confirmada de manera oficial fue dada a conocer por el propio ministro Enrique Paris, en el marco de su visita al hospital intercultural comunitario Futa Sruka Lawenche, ubicado en la Región de Los Lagos.



“No solo es el turismo lo que nos preocupa, sobretodo en Punta Arenas, en Aysén. En Palena o Futaleufú hay gente que parte de sus parientes viven en Argentina, y tienen otra parte de la familia en Chile. Aquí a lo mejor pasa lo mismo. Estamos tratando de solucionar ese problema, para que puedan activarse los pasos terrestres”, aseguró el secretario de Estado a Radio Biobío.



En esa misma línea, agregó que “vamos a abrir varios pasos terrestres, no solamente uno, a lo largo de todo Chile, con obviamente el control sanitario que sea necesario”.



Sobre la inoculación, el ministro señaló que “en nuestros países vecinos, la campaña de vacunación no ha sido como la de Chile. Por lo tanto, si queremos recibir gente de otros países que desgraciadamente no tienen el mismo nivel de vacunación, los vamos a recibir si son chilenos o parientes de chilenos”.



“Si es necesario vamos a vacunar, de hecho vamos a abrir la posibilidad de que la gente que venga a Chile se pueda vacunar acá. Lo vamos a hacer prontamente. El Presidente nos pidió que estudiáramos esa posibilidad”, reveló.



Por lo demás, Paris se refirió al aumento de casos en algunas zonas del país: “El alza que se presenta en el país es relativamente importante en el sur de Chile. No tanto en la Región de Los Lagos, pero si en Magallanes y Aysén”.



“En cambio, en la Región Metropolitana y en otras regiones donde el rebrote comenzó antes como Arica y Parinacota, es decir el norte de Chile, la cantidad de casos viene disminuyendo. En la Región Metropolitana viene también disminuyendo. Desafortunadamente, en Aysén y Magallanes tenemos un aumento importante”, añadió.