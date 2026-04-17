Padre y sus dos hijos son acusados de matar a delincuente que los intentó asaltar en El Bosque

Un padre y sus dos hijos fueron detenidos por su presunta participación en la muerte de un delincuente que habría intentado asaltarlos en la comuna de El Bosque.

El hecho ocurrió pasada la medianoche de este viernes. Auditores del programa Radio Biobío, alertaron sobre el hallazgo de una persona fallecida en calle Sargento Aldea.

Carabineros llegó al lugar y confirmó el deceso de un hombre de 27 años, de nacionalidad chilena. La víctima mantenía diversos antecedentes policiales.

Vecinos del sector señalaron que el fallecido habría intentado cometer un asalto contra una familia propietaria de un vehículo Peugeot. En ese contexto, los afectados se defendieron. Según los testimonios, lo habrían golpeado hasta causarle la muerte.

A partir de estos antecedentes, la policía detuvo al padre y a sus dos hijos menores de edad. Los tres quedaron imputados por el delito de homicidio.

El fiscal Juan Guerrero, de la Fiscalía Sur, explicó la versión entregada por los detenidos. Indicó que “fueron abordados por un sujeto, el cual intentó sustraerle sus especies. Es en ese contexto que las víctimas oponen resistencia y proceden a agredir a este sujeto, quien posteriormente resulta fallecido”.

Investigación en desarrollo

El persecutor señaló que aún no existe una hipótesis definitiva. Precisó que “De momento, no tenemos una hipótesis clara de cómo ocurrieron los hechos. No obstante, se están investigando todas las posibles hipótesis, tanto un robo, una eventual legítima defensa u homicidio”.

En el sitio del suceso no se encontraron armas de ningún tipo. Este antecedente es clave para la investigación.

La PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del hecho. Se busca determinar la participación exacta de los involucrados.

El comisario Carlos Jorquera, de la Brigada de Homicidios Sur, indicó que los detenidos no viven en el sector. Explicó que el padre había llegado al lugar para dejar a uno de sus hijos.