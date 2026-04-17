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Presidente de la ACHM por reposición parcial del Fondo Común Municipal: “Inaceptable”

Gustavo Alessandri dijo que “exigimos que esta medida se corrija y que se establezca una reposición total de los recursos comprometidos al Fondo Común Municipal. Lo contrario sería trasladar a los municipios el costo de una decisión nacional, debilitando precisamente al nivel del Estado que está más cerca de la ciudadanía”.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidente de la ACHM por reposición parcial del Fondo Común Municipal: “Inaceptable”

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, reaccionó al anuncio del Gobierno de eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores. Y de reponer solo parcialmente los recursos que esta medida restará al Fondo Común Municipal.

Alessandri declaró que “se considera inaceptable que una medida que impacta directamente el financiamiento de los municipios contemple una restitución incompleta al Fondo Común Municipal. Este mecanismo esencial de redistribución solidaria entre las comunas del país.

Si el costo estimado de esta decisión es de US$200 millones al año, la reposición al Fondo Común Municipal no puede ser de US$130 millones. La restitución tiene que ser del 100%. Cualquier monto menor significa, en los hechos, debilitar a los municipios y afectar la capacidad de respuesta de cientos de comunas, especialmente de aquellas que más dependen de este fondo para su funcionamiento.

“Se está hablando de recursos que permiten sostener servicios”

El presidente de la ACHM indicó que “aquí no se está discutiendo una cifra abstracta. Se está hablando de recursos que permiten sostener servicios, atención social, seguridad, mantención urbana, apoyo comunitario y gestión local en territorios que ya operan con enormes restricciones.

Los municipios somos la primera puerta que toca un vecino cuando tiene un problema. Y jugar con ese financiamiento es jugar con la vida cotidiana de millones de chilenos: con el municipalismo no se juega. No se pueden anunciar medidas que afectan directamente a las municipalidades sin garantizar una compensación total y sin abrir una conversación seria con quienes administran la realidad en los territorios.

Además, esta discusión vuelve a dejar en evidencia la urgencia de avanzar en una Ley de Rentas Municipales III. Que permita modernizar el financiamiento local, corregir distorsiones estructurales y dar mayor estabilidad a un sistema que hoy sigue cargando a los municipios con más responsabilidades. Pero sin herramientas suficientes.

Se necesita entender con claridad qué es lo que se busca, cómo se implementará, cuáles serán sus efectos reales y bajo qué mecanismo exacto se resguardarán los recursos del Fondo Común Municipal. Y, sobre todo, necesitamos que se escuche al municipalismo. Desde las comunas de Chile tenemos mucho que aportar, porque conocemos de primera fuente las consecuencias que este tipo de decisiones tienen en la vida de las personas.

Exigimos que esta medida se corrija y que se establezca una reposición total de los recursos comprometidos al Fondo Común Municipal. Lo contrario sería trasladar a los municipios el costo de una decisión nacional, debilitando precisamente al nivel del Estado que está más cerca de la ciudadanía”, concluyó.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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