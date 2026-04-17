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Nuevo ataque incendiario en La Araucanía: Desconocidos quemaron camioneta

El hecho se registró alrededor de las 19 horas de este jueves en el kilómetro 20 de la Ruta R-49, sector Curaco. En ese lugar tres sujetos armados interceptaron una camioneta, bajaron a los ocupantes y la quemaron. No se han encontrado mensajes alusivos a hechos de violencia rural.

Patricia Schüller Gamboa
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Nuevo ataque incendiario en La Araucanía: Desconocidos quemaron camioneta

Un nuevo ataque incendiario se registró la noche de este jueves en la comuna de Collipulli, Región de La Araucanía, en medio de la discusión por las prórrogas del Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

El hecho se registró alrededor de las 19 horas en el kilómetro 20 de la Ruta R-49, sector Curaco. En ese lugar tres sujetos armados interceptaron una camioneta, bajaron a los ocupantes y la quemaron.

Los afectados son el conductor y el copiloto. Estos contaron a la policía que tres encapuchados descendieron desde un vehículo color verde oscuro armados con escopetas y los amenazaron.

Tras bajar a las víctimas, los encapuchados arrojaron líquido acelerante a la camioneta y se dieron a la fuga. No se han encontrado mensajes alusivos a hechos de violencia rural.

El ataque será investigado por el OS9 de Carabineros, mientras que en el lugar se realizaron peritajes a cargo del Labocar.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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