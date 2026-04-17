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En plena tensión con Trump amenazan con bomba al hermano mayor de Papa León XIV en Chicago

Según reportaron medios locales, autoridades de New Lenox acudieron la tarde del miércoles, cerca de las 18:30 hora local, tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre una posible amenaza en la casa del maestro jubilado.

Eduardo Córdova
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En plena tensión con Trump amenazan con bomba al hermano mayor de Papa León XIV en Chicago

La policía de Chicago investiga una amenaza de bomba contra la vivienda ubicada en los suburbios donde reside John Prevost, hermano mayor del Papa León XVI.

Según reportaron medios locales, autoridades de New Lenox acudieron la tarde del miércoles, cerca de las 18:30 hora local, tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre una posible amenaza en la casa del maestro jubilado.

Luego de inspeccionar el sector y evacuar tanto a los ocupantes del inmueble como a vecinos cercanos, los agentes concluyeron que la amenaza de bomba “no tenía fundamento” y que no “había artefactos explosivos ni materiales peligrosos”, de acuerdo con un comunicado difundido por el departamento policial en redes sociales, recogió Efe.

El caso continúa en investigación, mientras las autoridades buscan establecer el origen del aviso, según se indicó en el mismo documento.

Este episodio ocurre en un contexto de tensiones crecientes entre el Vaticano y la Casa Blanca. Esto se debe a las críticas de León XVI —el primer Papa estadounidense— hacia las políticas del gobierno de Donald Trump, en especial por la guerra en Irán, así como a las duras respuestas del mandatario y miembros de su gabinete.

Source Texto: La Nación / Foto: YouTube - ABC News (captura de video) / EFE
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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