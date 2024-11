Abogado de Monsalve: “Buscaremos más antecedentes con miras a un juicio oral”

La defensa de Manuel Monsalve expresó su descontento tras la decisión del juez Fernando Valderrama de mantener la prisión preventiva para el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.



Lino Disi, uno de los abogados de la exautoridad, reveló que su cliente aún no ha declarado en la causa en la que se le investiga por violación y abuso sexual, y mencionó que no tienen acceso a todos los antecedentes.



“Aún queda mucho por delante. Desde la convicción nuestra de la inocencia de Manuel, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando para recabar antecedentes que eventualmente nos permitan poder revisar esta misma situación y con miras a un juicio oral que busque verdad”.



En relación a la denuncia contra el Presidente Boric por la supuesta difusión de imágenes íntimas, Disi subrayó la importancia de la presunción de inocencia y la necesidad de que las denuncias tengan un correlato con la realidad.



“Creo que debería ayudarnos a todos a poner en perspectiva lo importante que es la presunción de inocencia y también la existencia eventual, porque no conozco los antecedentes de que haya denuncias que no tengan correlato efectivamente con la realidad”, indicó.



El abogado también mencionó que Monsalve podría haber conversado con Boric sobre la denuncia contra el Mandatario, pero no adelantó detalles sobre esa conversación, indicando que será parte de la declaración de su representado.



La defensa de Monsalve está a la espera de que se presenten todos los antecedentes y se realicen las declaraciones pertinentes para esclarecer los hechos. Disi enfatizó que la conversación entre Monsalve y Boric será un punto clave en la declaración de su cliente.



El caso sigue en desarrollo y la defensa de Monsalve continúa trabajando para obtener toda la información necesaria y preparar la declaración de su representado, con la esperanza de que se respeten los derechos de presunción de inocencia y se esclarezcan los hechos de manera justa.