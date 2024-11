Corte de Apelaciones de Santiago confirmó prisión preventiva de Monsalve

El titular de la Segpres, en diálogo con Radio Infinita, dijo que “los medios de comunicación están hablando de una denuncia que, con todo respeto, no tiene sentido, carece de fundamento, es falsa. Y, claro, me gustaría que este tipo de cuestiones no ocurrieran, pero lamentablemente ocurren, y lo importante es que las instituciones hagan su trabajo para esclarecer completamente los hechos. Y en este caso, que la Fiscalía esclarezca los hechos”.