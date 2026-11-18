Tres funcionarios de Carabineros que participaban en un curso de conductores motoristas de la Zona de Valparaíso resultaron lesionados tras un accidente de tránsito en la Ruta Internacional. El hecho ocurrió cerca de las 18:15 horas de este martes, en dirección a Santiago.

De acuerdo con la institución, los tres afectados sufrieron lesiones de carácter leve y fueron trasladados a un centro asistencial. Ninguno presentó heridas de gravedad, recogió Emol.

El prefecto de Viña del Mar, coronel Jorge Guaita, entregó antecedentes preliminares sobre lo ocurrido. Según explicó, el accidente se habría producido cuando un vehículo que circulaba delante de los motoristas frenó repentinamente.

“Habrían tenido una accidente a raíz de, información preliminar, un vehículo que habría frenado, el cual los antecedía“, señaló.

¿Qué pasó con los carabineros accidentados?

Guaita precisó que los tres funcionarios resultaron policontusos y fueron derivados a un recinto asistencial. Además, indicó que se les practicaron las alcoholemias correspondientes.

Los carabineros pertenecen a distintas unidades de la Prefectura de Viña del Mar. Asimismo, el coronel descartó que existieran otros lesionados producto del accidente.

“Afortunadamente, no tenemos carabineros lesionados de gravedad, estarían policontusos solamente“, sostuvo el prefecto.

SIAT investiga las causas del accidente en Ruta Internacional

Tras el accidente, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

El objetivo es establecer las circunstancias en que se produjo la caída de los motoristas y determinar las responsabilidades, si corresponde.

Por ahora, la Ruta Internacional no se encuentra suspendida y el tránsito continúa habilitado.

Finalmente, el coronel Guaita lamentó lo ocurrido y señaló que el accidente se produjo durante el proceso de formación de los funcionarios.

“Es una situación que lamentamos, obviamente, es parte del proceso de formación de los carabineros”, indicó.