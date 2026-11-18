El Banco Central dio a conocer este miércoles, en su informe de Cuentas Nacionales, que el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó 1,1% en el tercer trimestre. Esto en comparación con igual período del año anterior. Una caída tres décimas mayor a la que había anticipado el cierre preliminar del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) (-0,8%).



El dato da cuenta que la economía chilena profundizó su retroceso.

Según consignó T13, la cifra, además, es más baja que la disminución del 0,8% que había previsto el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec). Este fue dado a conocer en septiembre pasado.

Tendría relación con el retroceso en la producción del cobre

Según sostuvo el Diario Financiero, el origen de esta caída tendría relación con el retroceso en la producción del cobre. En ese sentido, el PIB minero del tercer trimestre alcanzó un retroceso de 17,7%, al mismo tiempo que el no minero logró expandirse en un 1,0%.

El Banco Central detalló: “Este resultado se explicó por una menor inversión, efecto que fue atenuado por un incremento en el consumo de hogares y gobierno. Desde la perspectiva del origen, la caída del Producto Interno Bruto (PIB) fue determinada por la minería. Descontada la estacionalidad, el PIB exhibió una desaceleración en el tercer trimestre respecto del anterior”.

Menor inversión

En base a las conclusiones presentadas por el Banco Central, este resultado se ve explicado, además de la situación de la minería, por una menor inversión. Lo que fue atenuado en un incremento en el consumo de hogares y gobierno.

Al mismo tiempo, se trata de la mayor caída en un año del PIB desde el cuarto trimestre de 2022. En aquel momento, la actividad económica de país disminuyó en un 2,0%.