Afirman que radio donde trabaja Kaminski le habría prohibido hablar sobre su quiebre con Carla Jara

Una singular revelación sobre Francisco Kaminski realizaron recientemente en el programa de Tevex, “No es lo mismo”, tras asegurar que al animador, para volver a su trabajo en Radio Corazón, le habrían prohibido referirse a su polémico quiebre matrimonial con Carla Jara.

Según consignó Radio Biobío, el periodista Patricio Vergara, en una conversación con Patricio Sotomayor, conductor del espacio, señaló que se reunió con Kaminski, pero no pudo grabar las declaraciones del comunicador, a raíz de la supuesta restricción.

“Les voy a decir con lo que partió Francisco Kaminski diciéndome cuando nos encontramos”, comenzó diciendo Vergara, de acuerdo a la citada radio.

En la misma línea, añadió que “‘yo no tengo que ocultar nada’, fue lo primero que él dijo. ‘No tengo por qué esconderme, no tengo por qué arrancarme de nada, de nadie’”.

Luego, explicó que “no pudimos grabar, sacar una cuña o hacer una entrevista, porque él tiene… De alguna manera para que él pudiera volver a la Radio Corazón, no puede dar ningún tipo de entrevistas ni conversar con medios de comunicación porque esa es una de las peticiones que le hizo la radio, exclusiva, pero tajante”.

Por su parte, Sotomayor consultó: “Si él no tiene nada que esconder, ¿por qué no puede dar declaraciones?”.

“La Radio le pidió que no hablara, que no siguiera exponiendo su vida personal porque él trabaja en un medio de comunicación y le pidieron, tajantemente, que no hable con absolutamente nadie”, respondió Vergara.

Cabe destacar que tras el quiebre de Kaminski y Jara, diferentes rumores apuntan a una supuesta infidelidad del animador con Camila Andrade, lo cual habría provocado la separación. No obstante, esta última negó las especulaciones a través de redes sociales.

En tanto, Sotomayor señaló en el mismo programa que conversó con Jaime Figueroa, editor periodístico de “Podemos Hablar”, y descartó los rumores de la participación de Andrade en el estelar de Chilevisión.

“Me dijo que Camila Andrade no va a estar ni hoy, ni este viernes, ni el otro viernes ni nunca en PH, porque al parecer la persona que sí tendría que hablar; o sí tiene algo que decir, o sí el público la apoya, es Carla Jara”, sostuvo.