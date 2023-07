AFP: Bono de $200.000 para cuentas en saldo 0 registra pagos por US$668 millones

La Superintendencia de Pensiones (SP) informó que hasta el 30 de junio de 2023, el sistema registraba 3.129.840 solicitudes totales para acceder al bono estatal de hasta $200.000. Las postulaciones al beneficio vencieron el 8 de mayo de 2022, de acuerdo con los requisitos estipulados en la Ley Nº 21.339.



Del total de solicitudes recibidas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), hasta las 17:00 horas del último día hábil de junio pasado, 3.008.963 solicitudes estaban aceptadas, lo que corresponde al 96,1% del universo de ingresadas.



Las solicitudes pagadas, en tanto, llegaban a 2.844.282, lo que significa un 94,5% de avance en los pagos de este beneficio, el que en promedio fue de $188.758 por solicitud y para lo cual el Fisco ha debido desembolsar, en total, US$ 668,8 millones. Lo anterior, según el valor del dólar a $ 802,7.



La SP recordó que los recursos para pagar este beneficio estatal son traspasados desde la Tesorería General de la República (TGR) a las administradoras y depositados en cuentas corrientes bancarias para evitar fluctuaciones en el valor de los montos y asegurar que se respete el valor íntegro del bono a quienes corresponda.



Además, el servicio reiteró que su sitio web es www.spensiones.cl y llama a la ciudadanía a privilegiar los canales de atención no presenciales, así como a usar las plataformas oficiales de las administradoras para evitar caer en fraudes o estafas.



LO QUE ESTABLECE LA LEY



Esta ley contempló la entrega del bono de hasta $ 200.000 según dos criterios:



a) Podrán acceder a $ 200.000 quienes debido a los retiros quedaron con saldo cero en sus cuentas obligatorias en algún momento entre el 30 de julio de 2020 y el 31 de marzo de 2021, y que además tengan un saldo inferior a $ 200.000 al 31 de marzo de 2021.



b) Podrán acceder a un bono que les permita completar $ 200.000 quienes al 1 de enero de 2021 se encuentren afiliados al sistema y, además, en sus cuentas de ahorro obligatorio registren al 31 de marzo de 2021 un saldo positivo, pero inferior a $ 200.000. En este caso, el beneficio se entregará hayan o no retirado fondos.