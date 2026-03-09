Home Nacional "alcaldesa delfino tras hallazgo de cuerpo frente a su casa: ̶..."

Alcaldesa Delfino tras hallazgo de cuerpo frente a su casa: “No nos amedrenta, nos da fuerza para trabajar”

La jefa comunal de Quinta Normal informó que este lunes se reunirá con el ministro Cordero por este hallazgo. Remarcó que no ha recibido amenazas, a pesar de que durante su administración ha dado “una batalla fuerte contra el crimen organizado, hemos impulsado varias políticas en materias de seguridad”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Alcaldesa Delfino tras hallazgo de cuerpo frente a su casa: “No nos amedrenta, nos da fuerza para trabajar”

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), informó que este lunes se reunirá con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, tras el hallazgo frente a su casa del cadáver de una mujer maniatada y dentro de una caja.

Se estima que la caja fue abandonada el sábado, pero solo la tarde de este domingo los vecinos de calle Embajador Gómez denunciaron los malos olores que provenían del bulto. La misma alcaldesa instruyó que personal de Aseo y Ornato retirara la caja, pero al abrirla lo trabajadores encontraron el cuerpo.

En un punto de prensa, la jefa comunal dijo que no ha recibido amenazas, a pesar de que durante su administración ha dado “una batalla fuerte contra el crimen organizado, hemos impulsado varias políticas en materias de seguridad”.

“No quiero especular”

Consultada si el hallazgo del cuerpo le parece una amenaza, la alcaldesa respondió que “no quiero especular, por eso es importante la investigación que están llevando la PDI y la Fiscalía”.

También reiteró que “esta caja fue depositada el día de ayer (sábado) y emanaba un olor particular, tenía moscas, era una caja sellada; claramente, por el olor, los vecinos comenzaron a solicitar su retiro”.

Además, informó que vio un video en el que “se muestra que se deposita una caja en la calzada y luego un camión avanza”.

Delfino adelantó que este lunes tendrá una reunión con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

La autoridad también respondió a si consideraba la aparición del cuerpo frente a su casa como un acto de amedrentamiento.

“No nos amedrenta”

“Esto nos sigue dando fuerzas para seguir trabajando y coordinando las acciones para poder tener una comuna mejor y segura. No nos amedrenta, nos da fuerza para trabajar para nuestros vecinos y vecinas. Lo más importante es que se puedan esclarecer los hechos”, recalcó, consignó T13.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Cambio de mando en el Ejército: Iturriaga le entregó e...

El general Iturriaga, que ahora pasa a retiro, en su discurso de despedida dijo que “y para no recurrir nuevamente a los mismos errores, a veces de trágicas consecuencias, debemos enfrentar estos temas con decisión y madurez profesional”.

Leer mas
Economía
ENEL Generación desconecta turbina diésel del Complejo...

Mediante un comunicado, se indicó que “el término de operación de la turbina diésel de 24 MW de la Central Tarapacá marca un hito relevante, que permite a la compañía avanzar en el proceso de desmantelamiento total del complejo termoeléctrico y consolidar una matriz energética más limpia y sostenible”.

Leer mas
Vanguardia
Directora del Teatro Municipal de Santiago responde a ...

Carmen Gloria Larenas reaccionó a las controvertidas declaraciones del actor, quien causó polémica por unos comentarios considerados despectivos acerca del ballet y la ópera.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
26
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/