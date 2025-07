Alcaldesa Pizarro apoya a Jara y descarta candidatura: “La DC no está para tomar palco”

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, anunció su apoyo a Jeannette Jara y descartó una candidatura propia por la DC, rechazando que el partido respalde eventuales postulaciones de Harold Mayne-Nicholls o Marcelo Trivelli.



En diálogo con Radio Infinita, la militante DC manifestó que “nosotros tuvimos una oportunidad que fue Alberto Undurraga. La desechamos, no estuvimos a la altura. Alberto no tuvo el suficiente apoyo a nivel país y definitivamente descartó la posibilidad. Era nuestro candidato”.



“Hoy día es muy importante la conexión con la ciudadanía. Mi posición es que debemos enfrentar unidos este proceso porque no hay que retroceder en las presidenciales. La opinión de mi presidente es la de él, pero hay bastante debate en la Junta Nacional”, dijo Pizarro.



Yo estoy por sumarme a quien ganó las primarias, necesitamos avanzar en unidad y la DC no está para tomar palco”, señaló.



“Efectivamente fue una participación de la Democracia Cristiana de forma nominal. Pero necesitamos hoy día avanzar en unidad y la DC no está para tomar palco y espero que podamos ganar esta decisión de apoyar a Jeannette Jara”, indicó.



El próximo 26 de julio, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana debe tomar una postura respecto a quién apoyará en las elecciones presidenciales de noviembre.