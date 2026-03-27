Alerta por primera conmemoración del Día del Joven Combatiente en Gobierno de Kast

Carabineros y el Ministerio Público se declararon en alerta ante una nueva jornada del Día del Joven Combatiente, que se conmemorará el domingo 29. Esto en medio de la nuevas condiciones políticas y económicas del país.



Según consigna El Mercurio, como siempre se espera que el foco de la contingencia estará en la Villa Francia, en la comuna de Estación Central. Pero las medidas de seguridad se desplegarán en distintos “puntos críticos” de la Región Metropolitana.



Fuentes consultadas por el diario informaron que las medidas de contingencia incluirán turnos especiales en la policía uniformada y en la Fiscalía de flagrancia. Se indica que se endurecieron las medidas debido a las convocatorias en redes sociales.



Adelantaron eventuales desórdenes que podrían extenderse desde la noche del 27 al 29 de marzo y en horario nocturno. Se identificaron puntos críticos, Villa Francia (Estación Central), Peñalolén, Huechuraba, San Bernardo, Cerro Navia, Lo Espejo y Maipú.

Servicios preventivos para identificar “facilitadores”

Para anticiparse a los hechos, Carabineros dispuso servicios preventivos con el objeto de identificar “facilitadores” de delitos e incivilidades. Principalmente, con contingente policial en lugares con falta de iluminación, acopios de basura y neumáticos que puedan ser ocupados como elementos combustibles para barricadas.



También el despliegue de seguridad incluirá controles de identidad para detener sujetos con órdenes de aprehensión pendiente, aseguraron a este medio.



Las medidas también contemplan el control de orden público en caso de actos de violencia. En ese marco, se dispusieron equipos o “piquetes” en puntos críticos. Incluyen a 15 funcionarios policiales que, además, tendrán el apoyo de dos carros lanza agua y dos vehículos lanza gases.



A estos grupos estratégicos, se sumará personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE). Esto con cinco carabineros, más ambulancias con cuatro funcionarios de la salud y personal de unidades investigativas como OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) de la policía uniformada. Además de equipos de inteligencia, se detalló a El Mercurio.



Asimismo, se confirmó que en cada punto crítico habrá apoyo aeropolicial con helicópteros para evacuaciones médicas y registro de imágenes. Por último, se confirmó la habilitación de drones para la recolección de pruebas.



En el Ministerio Público también se tomaron medidas especiales, principalmente en las unidades de flagrancia. En los equipos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se instruyeron turnos especiales e incluso capacitaciones en las policías para el aseguramiento de la prueba.



Fiscales de la unidad de Primeras Diligencias de esa jurisdicción concurrieron, este jueves, a realizar inducciones a personal de Control de Orden Público (COP). Esto con el fin de reforzar la reacción ante manifestaciones violentas, en especial en atención a la recolección de evidencia ante posibles delitos y a la legalidad de las detenciones. Con foco en mejorar los procedimientos y minimizar la existencia de detenciones ilegales.



La prioridad está en delitos asociados a las manifestaciones, tales como desórdenes públicos, lanzamiento o porte de elementos incendiarios, maltrato de obra o amenazas a los carabineros. Además de daños simples, daños a monumentos nacionales y saqueos, entre otros.



La instrucción hasta ayer era pasar a control de detención a todos los involucrados en este tipo de ilícitos.

Codina: “Carabineros tiene identificados distintos puntos críticos”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, abordó las medidas por el Día del Joven Combatiente. Indicó que “Carabineros tiene identificados distintos puntos críticos que son históricos. No obstante que lo que hay son coordinaciones de carácter permanente, confiamos plenamente en la labor que está desarrollando Carabineros y también reciben todo el respaldo del Gobierno”.



También reforzó el respaldo a la policía “justamente para que no se produzcan situaciones lamentables como hemos visto. Incluso días atrás, en un proceso de fiscalización en Estación Central, en la que hasta se le lanzó por la cabeza un balón de gas a un funcionario de fiscalización”.



“Nos interesa que se respete a Carabineros de Chile y a los que colaboran incluso desde las municipalidades para conservar no solamente la integridad de las personas sino que también, lo más importante (…), cuidar el mobiliario urbano y la propiedad privada”.