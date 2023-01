Alfredo Stöhwing desmiente a Lucero: “No tenemos nada pendiente con el jugador”

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco & Negro, desmintió el mensaje compartido por el delantero argentino, Juan Martín Lucero, publicado durante la noche del jueves a modo de despedida de Colo Colo, en el que disparó contra la concesionaria.

“Mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegué al club y que no me cumplieron”, dijo, para luego enfatizar en que “recién tuve respuesta el 31 de diciembre, cuando sabían que ya tenía la decisión tomada de ejecutar la cláusula de salida que significa un beneficio económico para el club y que ellos mismos pusieron en mi contrato”.

En ese sentido, el timonel de la dirigencia alba señaló que no quiere entrar en polémicas, pues “eso está en mano de los abogados. No hubo incumplimiento de Colo Colo, él tenía contrato hasta el 31 de diciembre del 2025, ejercimos una opción de compra y no tenía cláusula de salida”.

“Es lamentable que alguien de quien tenía muy buena impresión personal haya hecho esto, pero no vale la pena, es capítulo cerrado y entra en terreno legal. Ahora nos enfocaremos sólo en los nuevos y el plantel del 2023”, contó el dirigente en la conferencia previa a la Supercopa del domingo.

Sobre el mensaje del “Gato” a la concesionaria, aseguró que “no tengo la menor idea, no tenemos absolutamente nada pendiente con el jugador. Tenía contrato vigente luego de ejercer la opción de compra con un contrato que lo dejaba como el mejor remunerado del fútbol chileno”.

“La compra la ejercimos por 900 mil dólares, Colo Colo cumplió y reitero tajantemente respecto a su contrato donde no había nada pendiente. Esa declaración es una sorpresa para mí, no sé a qué se refiere, todo está en manos de los abogados y no quiero seguir polemizando con esto”, agregó.

Finalmente, confirmó que se llevarán a cabo las respectivas acciones legales: “Colo Colo contrató a un estudio español de abogados que es de los mejores del mundo en materia deportiva. Ellos van a definir todos los procedimientos para encarar, iremos a la FIFA y todas las instancias pertinentes contra todos los involucrados como el club que lo contrate, porque son responsables de violar el contrato”.