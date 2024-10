Almirón se cuadró con Vidal: “El fútbol chileno lo tiene que aprovechar más”

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, habló este miércoles en la previa al clásico con Universidad Católica, y se refirió a las palabras emitidas este martes por Arturo Vidal, quien abordó su ausencia en la selección chilena, lanzando varios dardos al proceso de Ricardo Gareca.

El “King”, entre otras cosas, reveló que tuvo escaso diálogo con el “Tigre” antes de empezar a quedar fuera de las nóminas, y aseguró que tanto él como su compañero de equipo, Mauricio Isla, y los volantes de Universidad de Chile, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, debían ser considerados en el combinado nacional.

Bajo este contexto, el técnico albo, en conferencia de prensa, comentó los dichos del ex Barcelona, y optando por no entrar en polémica, resaltó el aporte de Vidal tanto para el Cacique como para el fútbol nacional.

“Fue claro, vi la conferencia, y les dejó a ustedes muchas cosas ricas, y yo no tengo nada que opinar. Es un ídolo que hay que aprovechar, acá lo hicimos desde que llegó, y cuando hubo dudas, lo confirmé en momentos importantes”, destacó el adiestrador del cuadro popular.

En la misma línea, el argentino sostuvo que el bicampeón de América “tiene muchísima experiencia. Vive en esa adrenalina de calentar los partidos, este tipo de partidos le motiva. Es fantástico que esté con nosotros. El fútbol chileno lo tiene que aprovechar más, y es bueno que estén involucrados los clubes grandes en la definición del torneo”.

Además, subrayó que espera que Vidal vuelva a tener una oportunidad en La Roja. “Yo no soy el técnico de la selección. (Vidal) no está citado, pero yo estoy involucrado en este fútbol y quiero que le vaya bien a la selección (…). Yo no tomo decisiones, pero quiero que le vaya bien. Ya habló Arturo y ojalá que pueda tener una posibilidad, porque creo que le haría bien”, expresó.

Con respecto a la UC, a quienes enfrentarán este jueves en el Estadio Monumental (18:00 horas), el estratega apuntó que “viene de perder, perdió dos jugadores importantes, y venía de jugar siempre igual, con el mismo equipo. Nos enfocamos en nosotros, y entendiendo que respetamos a todos los rivales. El delantero de ellos (Zampedri) va por su récord y tenemos que prestarle atención a eso, como en cada partido”.