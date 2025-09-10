Alumna de 14 años entró con un arma, abrió fuego y se atrincheró en colegio de Mendoza

Una estudiante de 14 años llevó un arma de fuego a su colegio en Mendoza, Argentina, y tras efectuar al menos dos disparos, se atrincheró.

El hecho ocurrió en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el municipio de La Paz, según informaron medios trasandinos como Clarín.

El primer aviso se registró a las 9:30 hora local (misma hora de Chile), justo cuando los alumnos regresaban a clases después del primer recreo.

La secretaria del colegio señaló que el estruendo de los disparos causó pánico, obligando a evacuar al alumnado.

De acuerdo al citado medio, la adolescente sería hija de un policía activo, a quien le habría sustraído su arma de servicio.

“Hizo tres disparos, le mostró el arma a un compañero, y buscaba a una profesora que no estaba”, relató un estudiante.

Hasta ahora no se registran heridos, aunque uno de los tiros pasó cerca del pie de una profesora.

Por su parte, La Nación Argentina indicó que la niña gritaba exigiendo la presencia de una profesora llamada Raquel, asegurando que no se rendiría hasta que ella apareciera.

Luego de la intervención inicial de la Policía y Bomberos, ingresó el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), con el objetivo de persuadirla para que saliera por su propia voluntad.

Las autoridades solicitaron a la comunidad no acercarse al colegio, mientras ya se dispuso un helicóptero para trasladar a la menor una vez que se entregue.

Un equipo de psicólogos colabora con los agentes para convencerla de que deponga el arma. Uno de los principales temores es que se autolesione.

Los alumnos evacuados fueron derivados al Hospital de La Paz, donde varios presentaron ataques de pánico, mientras sus apoderados comenzaron a retirarlos.

Diversos compañeros describieron a la niña como “muy callada, con pocas amigas” y que recientemente se había mostrado “angustiada e incluso llorando”.