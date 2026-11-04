Home Vanguardia "angélica sepúlveda confirmó el fin de su relación con galán turco..."

Angélica Sepúlveda confirmó el fin de su relación con galán turco: “Fueron días muy difíciles”

La noticia sorprendió a sus seguidores, especialmente porque la pareja había retomado el contacto presencial hace algunas semanas, cuando el turco viajó a Chile para visitarla.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Angélica Sepúlveda confirmó el fin de su relación con galán turco: “Fueron días muy difíciles”

Angélica Sepúlveda anunció el término de su relación con Gürsel Saglam, con quien mantuvo un romance durante los últimos años. La exchica reality compartió los detalles de la ruptura a través de una publicación en Instagram.

La noticia sorprendió a sus seguidores, especialmente porque la pareja había retomado el contacto presencial hace algunas semanas, cuando el turco viajó a Chile para visitarla, recogió La Hora.

Además, en distintas ocasiones se había especulado sobre un eventual matrimonio. Sin embargo, esos planes no llegaron a concretarse y la relación terminó después de que Saglam decidiera regresar anticipadamente a Turquía.

Angélica Sepúlveda relató cómo terminó su relación

En su publicación, la llamada “Fierecilla de Yungay” explicó que hasta hace poco consideraba que el vínculo avanzaba bien. Incluso aseguró que Gürsel la había acompañado durante un periodo complejo a nivel familiar y laboral.

“Una continuación con proyectos sólidos, conversaciones y planes claros, todo (para mí) iba bien, la última semana tuve mucho trabajo y varios imprevistos tristes en mi entorno familiar que me tenían nerviosa y sensible, me escuchó y apoyó”, relató.

Sin embargo, aseguró que la situación cambió repentinamente cuando encontró a su pareja preparando el equipaje para viajar a su país.

“Una tarde, sorpresivamente lo veo preparando la maleta y me dice que se va a Turquía, que entendió (no sé que cosa), que lo pensó tres días y no había nada que hablar…. Dos horas más tarde se despidió y se fue”.

La decisión la dejó sorprendida y, según contó, atravesó varios días de tristeza y confusión.

“Quedé inmóvil, luego miles de preguntas, imágenes en mi mente, tristeza, dolor, rabia, odio… Lloré, lloré y lloré sin respuestas hasta que me dormí. Fueron días muy difíciles”, reconoció.

La exchica reality habló de sus heridas de abandono

Finalmente, Sepúlveda explicó que la ruptura le hizo recordar experiencias dolorosas de su pasado. Por ello, decidió viajar al campo para reencontrarse con sus padres y procesar lo ocurrido.

“Esto me reactivó las heridas de abandono, partí al campo con mis papás a encontrarme, a soltar y perdonarme… Gracias por llegar y lograr reconocer en mí tantas heridas que creí cerradas”, concluyó.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
Multimillonario italiano enfrenta polémica en China po...

Brunello Cucinelli, magnate de la moda, recibió diferentes críticas en el país asiático, tras ser acusado de tocar el pecho de la actriz Liu Tao, durante el estreno de su documental en Shanghái.

Leer mas
Economía
Superintendencia de Pensiones confirma repunte del mul...

De acuerdo con los datos del organismo, el décimo mes de este 2026 cerró con rentabilidades reales negativas para los fondos Tipo A y B, que retrocedieron 0,30% y 0,03%, respectivamente. Por el contrario, los fondos Tipo C, D y E anotaron rentabilidades positivas en el período.

Leer mas
Internacional
VIDEO: El Papa afirma que “la política existe en...

El Papa León XIV afirmó que la política debe estar al servicio del bien común y atender las necesidades de las personas que sufren injusticias. El Pontífice abordó este tema durante su catequesis en la audiencia general de este miércoles, celebrada en la plaza de San Pedro. En su intervención, sostuvo que la política tiene una responsabilidad frente a los problemas sociales y las situaciones que afectan a las comunidades.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/