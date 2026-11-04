Angélica Sepúlveda confirmó el fin de su relación con galán turco: “Fueron días muy difíciles”

Angélica Sepúlveda anunció el término de su relación con Gürsel Saglam, con quien mantuvo un romance durante los últimos años. La exchica reality compartió los detalles de la ruptura a través de una publicación en Instagram.

La noticia sorprendió a sus seguidores, especialmente porque la pareja había retomado el contacto presencial hace algunas semanas, cuando el turco viajó a Chile para visitarla, recogió La Hora.

Además, en distintas ocasiones se había especulado sobre un eventual matrimonio. Sin embargo, esos planes no llegaron a concretarse y la relación terminó después de que Saglam decidiera regresar anticipadamente a Turquía.

Angélica Sepúlveda relató cómo terminó su relación

En su publicación, la llamada “Fierecilla de Yungay” explicó que hasta hace poco consideraba que el vínculo avanzaba bien. Incluso aseguró que Gürsel la había acompañado durante un periodo complejo a nivel familiar y laboral.

“Una continuación con proyectos sólidos, conversaciones y planes claros, todo (para mí) iba bien, la última semana tuve mucho trabajo y varios imprevistos tristes en mi entorno familiar que me tenían nerviosa y sensible, me escuchó y apoyó”, relató.

Sin embargo, aseguró que la situación cambió repentinamente cuando encontró a su pareja preparando el equipaje para viajar a su país.

“Una tarde, sorpresivamente lo veo preparando la maleta y me dice que se va a Turquía, que entendió (no sé que cosa), que lo pensó tres días y no había nada que hablar…. Dos horas más tarde se despidió y se fue”.

La decisión la dejó sorprendida y, según contó, atravesó varios días de tristeza y confusión.

“Quedé inmóvil, luego miles de preguntas, imágenes en mi mente, tristeza, dolor, rabia, odio… Lloré, lloré y lloré sin respuestas hasta que me dormí. Fueron días muy difíciles”, reconoció.

La exchica reality habló de sus heridas de abandono

Finalmente, Sepúlveda explicó que la ruptura le hizo recordar experiencias dolorosas de su pasado. Por ello, decidió viajar al campo para reencontrarse con sus padres y procesar lo ocurrido.

“Esto me reactivó las heridas de abandono, partí al campo con mis papás a encontrarme, a soltar y perdonarme… Gracias por llegar y lograr reconocer en mí tantas heridas que creí cerradas”, concluyó.