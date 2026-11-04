Arenas: “Tenemos una oposición que está tratando de montar un circo político”

El subsecretario de la Segegob y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, se refirió este miércoles a la demora en la entrega de los decretos por la rebaja de condenas a sentenciados por delitos de abusos sexuales contra menores de edad.



“Vamos a ser lo más cuidadosos posible para evitar cualquier revictimización de las personas afectadas. Y cualquier información sensible que se pueda utilizar con otros propósitos”, indicó.



En ese sentido, explicó que el ministerio ha recibido diversas solicitudes. “Así que se está haciendo un trabajo serio, porque claramente no vamos a cometer ningún error en la información que se entregue. Aquí nosotros no estamos ocultando nada. Nuestra principal preocupación es defender la privacidad y evitar la revictimización de todas aquellas personas que se sintieron afectadas por estos delitos”, afirmó.

“Estamos viendo una verdadera teleserie política”

Sobre la presentación de la Acusación Constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, Arenas sostuvo. “El único tiempo que importa o uno de los tiempos que importan, es cuándo la oposición va a presentar la Acusación Constitucional”.



“Aquí nosotros estamos viendo una verdadera teleserie política por parte de la oposición que trata de sacar el mayor provecho político posible de un drama humano al cual nosotros estamos tratando de solucionar”, añadió.



Indicó que “cada día que pasa sin presentarse esa Acusación Constitucional es un argumento más para creer que la oposición con esto solo busca montar una teleserie política. Para sacar provechos que van más allá de las víctimas”.



“Lo que el Gobierno busca es solucionar el problema. Entregar toda la información que se necesaria y en esa actitud esperamos que la oposición colabore”, precisó.



Al ser consultado respecto a quienes desde la oposición apuntan que no se quieren entregar los decretos para que no sean utilizados como argumento en la acusación constitucional, Arenas señaló que “es una excusa que no resiste ningún análisis. Aquí lo que tenemos es una oposición que está tratando de montar un verdadero circo político para sacar un provecho político de un drama humano”.



“La misma energía que han demostrado en anunciar la Acusación Constitucional, si la dedicaran al proyecto de ley que presentamos, esta ley de nunca más ya sería efectiva”, sentenció.