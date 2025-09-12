Ante condena a Bolsonaro, Marco Rubio advierte que EEUU responderá a la “caza de brujas”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este jueves que su país responderá a la condena contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, fallo que calificó de “caza de brujas”.

“Continúa la persecución política liderada por Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro”, denunció Rubio tras conocerse la sentencia.

“Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”, agregó sin entregar más detalles.

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró “sorprendido” por la condena y defendió a Bolsonaro, a quien describió como un “buen hombre”. El exmandatario estadounidense lo consideró además uno de sus principales aliados en el extranjero.

Trump impuso semanas atrás un arancel del 50% sobre la mayoría de productos brasileños exportados a Estados Unidos, en represalia por el proceso judicial contra Bolsonaro. La medida fue rechazada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La administración estadounidense sancionó y prohibió el ingreso al país al juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, acusándolo de llevar adelante una “caza de brujas”.

Bolsonaro fue condenado este jueves por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de prisión por conspirar contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder progresista asumió el 1 de enero de 2023 y, apenas una semana después, miles de activistas de ultraderecha asaltaron con violencia las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema.