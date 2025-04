Arenita lanza indirecta a Karol Lucero en sorpresivo spot publicitario para la serie “You” de Netflix 

Natalia Rodríguez, más conocida como “Arenita”, sorprendió tras realizar una colaboración con Netflix, para promocionar la quinta y última temporada de la serie “You”.

La exintegrante de “Yingo” protagoniza un particular spot publicitario, en el cual habla de Joe Goldberg (Penn Badgley), protagonista de la historia, y también lanza algunas indirectas a su expareja, Karol Lucero.

“¿Por qué será que la gente más loca siempre se hace la víctima? Yo me cuestiono a mí misma, porque amo You y amaba a Joe, pero cuando me fui dando cuenta que era un narcisista me arrepentí de todo”, comenzó diciendo en el video.

Posteriormente, y haciendo referencia a su antigua relación con Lucero, mencionó que “como que me dio un déjà vu”.

“Todos sabemos que a los narcisistas les encanta ser el centro de atención y hay algunos que hasta viven de las polémicas”, añadió.

Además, señaló que “de un manipulador no se puede esperar nada… apuesto lo que sea que esas cámaras que tiene en todas partes instaladas, tienen hasta audio”, en relación a las acusaciones que enfrentó Karol, respecto a que vigilaba a sus colaboradores de Like Media con cámaras de seguridad.

Consignar que la última temporada de “You” debutó este jueves 24 de abril en Netfllix.

REVISA EL SPOT: