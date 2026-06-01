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Diputado Manouchehri y Cuenta Pública: Fue “sin autocrítica y llena de metáforas”

El parlamentario socialista sostuvo que “Kast habló como candidato y no como Presidente. Pocas respuestas para las familias que no llegan a final de mes”.

Patricia Schüller Gamboa
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Diputado Manouchehri y Cuenta Pública: Fue “sin autocrítica y llena de metáforas”

El diputado socialista, Daniel Manouchehri, dijo que la Cuenta Pública que realizó este lunes el Presidente Kast en el Congreso Nacional, fue “sin autocrítica y llena de metáforas”.

“Kast habló como candidato y no como Presidente. Pocas respuestas para las familias que no llegan a final de mes”, remarcó.

“Habla de emergencia fiscal pero empuja desfinanciar al Estado, más déficit, más deuda y recortes sociales. Usó problemas reales para justificar soluciones injustas: sacrificios para los trabajadores y familias y privilegios para los más ricos”, indicó el parlamentario.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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