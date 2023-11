Arturo Longton y Junior Playboy protagonizan particular discusión en “Tierra Brava”: “Prepara tu jubilación”

Durante la noche de este miércoles se vivió un particular momento en el reality de Canal 13, “Tierra Brava”, luego de que Arturo Longton y Junior Playboy nuevamente se enfrentaran en una fuerte discusión.

Todo ocurrió después de que en una conversación con Pamela Díaz, Longton se descargara en contra de su compañero, mencionando que “no puedo creer que alguien que me caía tan bien, ahora ya no lo puedo ni ver. Lo tenía así, pero acá (arriba). Veía sus videos en la casa, se los mostraba a mis amigos, lloraba de la risa. Ahora no lo puedo ver ni en pintura”.

Acto seguido, Junior fue a encarar al ex “1810”, y realizó un singular desafío, al proponerle a Arturo que ambos participaran en el duelo de eliminación.

“Arturo. ¿Podemos conversar como hombres? Quiero ir contigo a duelo contigo, si es posible, esta semana. Quiero ir contigo”, comenzó diciendo José Luis Concha (su nombre real).

Por su parte, luego de que Longton recordara que estaba lesionado, el ex “40 o 20” insistió en que “yo también estoy lesionado de un ojo. Quiero ganar poh compadre, tengo hambre. A eso vine, a ganar, no a jugar. ¿Me aceptai? ¿Aceptai el desafío, compadre? queda claro, entonces. Eres una gallina. ¿Me tienes miedo?”.

“Sí, te tengo miedo. ¿Eso es lo que quieres que diga?”, contestó Arturo con ironía, mientras que su compañero abandonó el lugar.

En tanto, Junior concluyó gritando desde su cama que “¡Mándenme al hermano (Andrés) mejor! A ver si hace algo. A los dos Longton me los paseo. ¡Prepara tu jubilación!”.