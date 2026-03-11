Así fue el momento del cambio de la foto presidencial en La Moneda

En paralelo con la ceremonia del cambio de mando en el Congreso Nacional, cerca del mediodía de este miércoles se registró otro tradicional hito en el Palacio de La Moneda.

Se trata del cambio de cuadros en la sede de Gobierno, proceso que simbolizó el término de la administración de Gabriel Boric, para dar inicio al mandato del Presidente José Antonio Kast.

De esta forma, funcionarios de La Moneda retiraron la imagen de Boric, que estaba ahí desde el año 2022.

En su lugar, instalaron la foto oficial del nuevo Jefe de Estado, en la cual aparece con una banda presidencial con el escudo nacional bordado.

Cabe destacar que desde este miércoles 11 de marzo, todas las oficinas públicas deberán instalar el retrato de Kast.

Revisa el momento del cambio de cuadros: