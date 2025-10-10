Atacan a tiros a banda de cumbia en pleno concierto en Perú: Hay cinco personas heridas

Cuatro músicos de la reconocida orquesta peruana Agua Marina resultaron heridos de bala durante un concierto en Lima, tras un ataque perpetrado por sicarios en el que también fue alcanzado un vendedor, informó la policía este jueves.

La agresión, ocurrida contra una agrupación con 49 años de trayectoria, incrementa la tensión en un país golpeado por una ola inédita de extorsiones del crimen organizado.

El ataque, ampliamente interpretado como una muestra de la crisis de violencia y criminalidad que afecta a Perú, desató una tormenta política que sumó argumentos para destituir el gobierno de Dina Boluarte, y en su reemplazo poner en el cargo presidencial a José Jerí.

“El objetivo era atentar contra las personas que estaban en el escenario”, declaró a la prensa el general Felipe Monroy, jefe de la región policial de la capital. La creciente crisis de inseguridad ha provocado constantes manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, siendo la más reciente una protesta de transportistas que semiparalizó Lima el pasado lunes.

El ataque ocurrió poco antes de la medianoche del miércoles, mientras la banda realizaba una presentación ante unas 2.000 personas en un centro recreativo del distrito de Chorrillos, en el sur de la capital, según informó Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Artistas y Empresarios del Perú, a la AFP. Videos difundidos en redes sociales captaron el momento del ataque, donde se escuchan ráfagas de disparos y se observa a un músico desvaneciéndose mientras sus compañeros lo retiran del escenario.

“Fueron dos ráfagas de bala, fue muy rápido. Pensábamos que era un cortocircuito (…) Comenzó a salir humo, pero ya cuando vimos (…) que se estaban apoyando entre ellos (los músicos), cargándose y saliendo mal, el pánico entró entre nosotros”, relató un testigo al canal N de televisión. Los músicos permanecen fuera de peligro y se recuperan en hospitales de Lima, mientras que el vendedor herido también sobrevivió, de acuerdo con reportes médicos y de la prensa local.

“APLASTADOS POR EL HAMPA”

Peritos encontraron 27 casquillos de bala de 9 milímetros en el lugar y no se descarta el uso de más de un arma de fuego, añadió el general Monroy. Las autoridades aún investigan si el ataque está vinculado a las bandas de extorsionadores que operan en Perú, principalmente en Lima, donde residen cerca de diez millones de personas.

El vocero de los artistas aseguró que Agua Marina había recibido “amenazas continuas” por parte de estas bandas. “Los artistas estamos siendo aplastados por el hampa”, denunció Dolorier, quien además anunció que las agrupaciones “van a colgar los instrumentos” como protesta contra el avance del crimen organizado y la falta de acción del gobierno.

En marzo pasado, Paúl Flores, cantante del grupo Armonía 10, fue asesinado cuando sicarios atacaron a balazos el bus de la orquesta tras un concierto en San Juan de Lurigancho, al este de Lima. Según cifras oficiales, las denuncias por extorsión en Perú aumentaron un 540%, pasando de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024, siendo Lima la ciudad más afectada, con 18.385 denuncias registradas entre enero y agosto.