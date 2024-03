Black&White: 60% se declara contrario al PC pero no necesariamente anticomunista

La encuesta Black & White, difundida este viernes por Emol, abordó los últimos acontecimientos que han sucedido en el país y midió la percepción ciudadana sobre el Partido Comunista (PC), el caso del secuestro al exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, y la reacción del Gobierno frente a este hecho.



Paola Assael, de Black & White, sostuvo sobre estos resultados que “la gran mayoría (75%) cree que sí hay anticomunismo y/o fobia al comunismo en Chile. Y esto no es sólo una percepción de la opinión del país, sino que también en gran parte la postura propia, puesto que un 67% piensa que el comunismo le quita valor a Chile”.



Sobre esto último, también comentó que “un 33% piensa que el comunismo le agrega valor a Chile. Sin embargo, esta proporción disminuye a un 13% que se considera afín al Partido Comunista y el comunismo”.



En relación a quienes piensan que el PC le resta valor al país y el nivel de aprobación hacia el Presidente Boric, Assel explicó que “se observa que la inmensa mayoría de los que apoyan al Mandatario son los que piensan que el PC le agrega valor a Chile. Es decir, aproximadamente un tercio de la aprobación de Boric se explica por afinidad con la extrema izquierda, y dos tercios por valoración del PC, pero no afinidad con este partido”.



La medición también abordó la discusión sobre si en Chile existe “anticomunismo” denunciada a través de redes sociales por el Mandatario. Según los resultados entregados por Black & White, la mayoría (75%) considera que sí hay anticomunismo y/o una fobia al comunismo en Chile, respuesta que se replica en todos los segmentos socioeconómicos y etarios. En tanto, la mayoría (67%) considera que el Partido Comunista “le quita valor a Chile”, número que aumenta entre hombres.



También la encuesta muestra que un 60% se declara contrario al PC, aunque no necesariamente “anticomunista”. Esto, tras la sumatoria del 32% que declara ser contraria al partido y del 28% que se define como anticomunista.



Respecto al caso de Ronald Ojeda, agrega la medición, la gran mayoría (94%) está enterado del reciente secuestro y asesinato del exmilitar y opositor al régimen venezolano, situación que se replica en todos los segmentos etarios y socioeconómico.



También Black & White midió las declaraciones de la oposición, en el sentido de apuntar al PC como aliado al régimen de Nicolás Maduro, expresando su preocupación de que militantes de ese partido tuvieran acceso a la carpeta investigativa por el crimen de Ronald Ojeda.



En este sentido, la mitad (50%) considera que la preocupación y desconfianza de la oposición “es fundada”, proporción que aumenta entre hombres, del segmento ABC1 y a medida que aumenta la edad.



La mayoría (62%) considera que la reacción y los dichos del Presidente Boric en el contexto de asesinato del ex militar venezolano, Ronald Ojeda, “fue inapropiada”.



Dichos números se basaron en la única declaración de Boric respecto al asesinato del exmilitar, cuando mediante su red social X (antes twitter) aseguró que “el anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno”.

APROBACIÓN DEL GOBIERNO



Finalmente, Black & White reveló el nivel de aprobación hacia el Gobierno.

Según el sondeo, un 28% aprueba la forma en que el Mandatario lo está conduciendo y aumenta a un 71% entre quienes creen que el PC le agrega valor a Chile, y es sólo un 6% entre quienes piensan que el PC le quita valor al país.



Frente a los temas que más inquietan a la ciudadanía, la muestra señala que un 73% menciona la inseguridad, delincuencia y narcotráfico en primer o segundo lugar, mientras que un 24% aprueba la forma en que el Gobierno está enfrentando estos problemas.



Respecto a este último punto, también el sondeo arroja un alza, a partir del 1 de febrero, en temas como la economía, inflación, desempleo y crecimiento, que también preocupan a la población.