Boric agradece a Macron la solidaridad de Francia con exiliados de la dictadura

El Presidente Gabriel Boric agradeció este viernes en Francia, en el último día de su gira por Europa, la solidaridad que demostró el país europeo con los miles de refugiados chilenos que huyeron de la dictadura del general Pinochet.



“La solidaridad que Francia tuvo con nuestra patria en sus momentos más duros en el Golpe de Estado (…) aprovecho para agradecerle esa generosidad que tuvieron por recibir a miles de compatriotas”, manifestó el Mandatario en París frente a su par francés, Emmanuel Macron.



Boric destacó no sólo al Estado francés, sino también a la población en su conjunto, que supo acoger a unos ciudadanos chilenos, que “hasta el día de hoy realizan una labor importante”, consignó Biobío.



“De hecho, me he encontrado hasta con diputados chilenos que hoy día son diputados nacidos en Chile, que son parte de la Asamblea Nacional”, manifestó.



“Me alegra la importancia que tiene Chile para Francia. Nuestros países comparten valores, comparten el valor del respeto a la democracia, del apego al Estado de derecho, de la fortaleza institucional y también del respeto al derecho Internacional”, indicó el Jefe de Estado.



El Mandatario también destacó que los ministerios de Asuntos Exteriores de los dos países han firmado tres acuerdos de colaboración en materia cultural, científica y de política feminista.