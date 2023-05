Boric discrepó con Lula por dichos sobre Venezuela: “No es una construcción narrativa, es una realidad”

En el marco del encuentro regional entre jefes de Estado convocado por Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, el Presidente Gabriel Boric valoró la presencia de su par de Venezuela, Nicolás Maduro, con quien coincidió por primera vez en una instancia de este tipo.



“La verdad, nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales. Porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas, y no con declaraciones donde solo nos atacamos los unos a los otros”, indicó.



Sin embargo, el Mandatario aseguró discrepar con lo dicho por Lula, quien acusó una “narrativa” que se “construido sobre el autoritarismo y la antidemocracia” en Venezuela.



Boric sostuvo que la asistencia de Maduro “no puede significar y meter debajo de la alfombra, o hacer la vista gorda, frente a temas que para nosotros son principios importantes. Y ahí yo manifesté, respetuosamente, que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula ayer, en el sentido de que la situación de Derechos Humanos en Venezuela era una construcción narrativa”.



“No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos y miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria, y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los Derechos Humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno” agregó.



El Presidente de Chile recalcó que dicha postura, “desde nuestro punto de vista como gobierno chileno y en particular yo, como un presidente de izquierda, creo que era importante manifestarlo de frente a Nicolás Maduro en esta primera oportunidad que teníamos de encontrarnos””.



“También dijimos muy claramente que las sanciones que se imponen a los pueblos no debilitan a los gobernantes, dañan a los pueblos. Y que, por lo tanto, hacemos un llamado a Estados Unidos, a la comunidad europea, a levantar las sanciones para permitir que el pueblo venezolano, en este caso, pueda salir adelante”, sentenció.