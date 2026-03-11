Home Nacional "boric realizará una cena de despedida con su círculo de confianza..."

Boric realizará una cena de despedida con su círculo de confianza en La Florida

Según informó Emol, la instancia radica en un momento de camaradería y distensión para el gabinete que acompañó al frenteamplista en los cuatro años de mandato.

Patricia Schüller Gamboa
La noche de este miércoles 11 de marzo, una vez finalizadas todas las actividades protocolares del cambio de mando, el Mandatario saliente, Gabriel Boric, realizará una cena de despedida en la comuna de La Florida con su círculo de confianza.

El lugar específico del evento, sin embargo, no había sido informado a los invitados hasta la mañana de este martes.

Entre los convocados se encuentran ministros, subsecretarios y también viejos colaboradores del Ejecutivo, como Giorgio Jackson, la exministra del Interior Carolina Tohá; su antecesora, Izkia Siches; el exministro de Hacienda, Mario Marcel; la excandidata presidencial Jeannette Jara, y el otrora jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía.

Quienes organizan la instancia aseguran que está será autofinanciada. De hecho, a cada comensal se le habría pedido una cuota de $65 mil pesos para solventar los gastos.

Así las cosas, este sería el último hito previsto de la administración Boric.

Texto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

