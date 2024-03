Botota se disculpa con Naya Fácil tras su comportamiento: “Jamás he querido hacerle daño a nadie”

Botota Fox y Naya Fácil fueron invitadas este jueves al programa de Youtube de Pamela Díaz, “Díaz en Viña”, y luego del término del programa, se generó una gran polémica, debido a que la flamante embajadora del Festival de Viña del Mar acusó en sus redes sociales que se sintió pasada a llevar en el espacio.

Según consignó La Cuarta, la participante de “Tierra Brava” realizó varias bromas sobre Naya, y se burló de su piscinazo. Además, contestó una llamada que recibió la joven en su celular.

“Se acaban de reír en una entrevista a la que me invitaron. (…) No hemos descansado nada desde las 7 de la mañana, de buena onda uno va y se ríen de uno”, expresó la influencer en sus redes sociales, mensaje que provocó una dura respuesta por parte de Botota, quien señaló: “Qué lata la historia de la p… que le da lata todo y que de repente le va bien. Púdrete y sigue pifiando y deja a la gente en paz”.

LAS DISCULPAS DE BOTOTA

Luego del revuelo que alcanzó este conflicto, Botota decidió publicar un mensaje en sus historias de Instagram, donde le ofreció disculpas a la influencer.

“Les cuento algo y con la frente en alto, ya que lo que dije o hice con la Naya, pido mil disculpas si le afectaron de alguna manera mis hechos”, comenzó diciendo.

En la misma línea, añadió que “jamás he querido hacerle daño a nadie. Ella es muy inteligente y una buena niña”.

“Trabajaremos juntas y eso me emociona mucho y yo la quiero mucho, aunque no sé de dónde salió tanta mala onda… En fin, no quiero que esto siga creciendo, porque vamos a romperla en el nuevo reality”, sentenció, haciendo referencia al nuevo reality de Canal 13, “Ganar o servir”.