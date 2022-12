Buses de Melipilla y Talagante: piden al Gobierno evitar alza de $200 en pasaje

Los diputados Raúl Leiva (PS) y Juan Antonio Coloma (UDI) acudieron este viernes a La Moneda para pedir al Gobierno su intervención para evitar el alza de $200 en el pasaje de los buses que se trasladan a las provincias de Melipilla y Talagante.



Este incremento, que se suma a un alza de otros $200 ocurrido en mayo, se concretará entre el 8 y el 15 de diciembre.



Leiva manifestó que “requerimos una intervención urgente y activa por parte del Gobierno para evitar eso. Esto se suma a un alza de otros $200 que ocurrió en mayo, eso significa que una persona que vive en las provincias de Talagante y Melipilla gasta en promedio $5.400 en venir a Santiago y volver. Si les sumamos las dos horas de ida y vuelta es algo que ya no aguanta”.



Aseguro que “si un alza se planteará en Santiago de $200 no estaríamos aquí, por eso exigimos un rol activo por parte del Ministerio de Transportes y emplazamos al ministro para que tome una medida concreta”.



Leiva agregó que este tema “no es de ahora, esto lo hemos planteado transversalmente desde que asumió el gobierno, también lo hicimos en el gobierno anterior sin resultados, lamentablemente, y tenemos esta fecha clara y concreta del 8 de diciembre”.



“Las vecinas y vecinos de la provincia de Talagante y Melipilla, más de 500.000 personas que se trasladan diariamente a estudiar o a trabajar a Santiago no pueden asumir un costo de $200 en el alza de la tarifa”, aseveró.



Coloma, a su vez, indicó que “en mayo subió a $200, pretenden subir ahora $200 más. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado, no solo el gobierno? Es acordar lo que se denomina un perímetro de exclusión que le permita al Estado subsidiar tarifas y, al mismo tiempo, regular tarifas”.



Aclaró que “hoy en la Región Metropolitana, el subsidio a la tarifa que tiene es de más de un 60% del valor total”.