Cae banda dedicada al robo de casas en sectores rurales de Ovalle: era liderada por profesor

El sujeto utilizaba su profesión como fachada, presentándose como docente de educación física, mientras en realidad encabezaba una organización delictual que operaba principalmente durante la noche robando distintas especies desde domicilios rurales.

Eduardo Córdova
Carabineros desarticuló una banda dedicada al robo de viviendas en sectores rurales de Limarí, comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, cuyo líder era un profesor de 35 años.

En total, se le atribuyen más de 15 robos con un mismo modus operandi, en los que sustraían herramientas, artefactos eléctricos y cilindros de gas desde las casas afectadas.

Este acierto policial es fruto de un pormenorizado trabajo de análisis criminal que permitió detectar patrones similares en robos cometidos en sectores como Camarico Chico, Barraza, El Trapiche, La Placa, Cerrillos de Tamaya, El Guindo, Canelilla Alta, Los Olivos de Tuqui, Samo Bajo, Unión Campesina, Camarico Viejo, Santa Catalina, Potrerillos Altos y Bajos, y Nueva Aurora”, explicó el comisario de la Tercera Comisaría de Ovalle, mayor Erwin Orellana, recogió Radio Biobío.

DETENIDO PROFESOR POR ROBOS EN OVALLE

El mayor Orellana añadió que las diligencias realizadas por el OS9 de Coquimbo permitieron acreditar la participación directa de los involucrados en al menos 15 delitos con idéntico patrón, utilizando un vehículo Toyota Rush blanco, el cual fue incautado y retirado de circulación.

Gracias a registros audiovisuales y declaraciones de testigos, el OS9 logró ubicar a los delincuentes en los distintos lugares donde operaban, concretando finalmente la detención del conductor y propietario del automóvil.

El denominado “profe” actuaba junto a un hombre de 38 años, actualmente cumpliendo dos condenas por amenazas en el Centro de Detención Preventiva de Ovalle, y a su pareja, quien fue detenida en flagrancia mientras participaba en un robo en lugar habitado.

Texto: La Nación
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

El Gobierno de Chile emitió un comunicado, donde señala que “adhiere al sentimiento de pesar y para honrar el legado de servicio al país que deja la valiosa trayectoria del capitán Hidalgo decreta para este viernes 17 Duelo Oficial”.

Con el apoyo de la Federación de Tenis de Chile y el IND se oficializó la realización de cuatro torneos W15, anuncio que consolida un calendario sin precedentes en la historia del tenis chileno, pues por primera vez nuestro país alojará cuatro torneos del ITF World Tennis Tour (circuito mundial de la ITF) en un año.

La captura se concretó tras una semana de investigación, que permitió identificar a un hombre de 34 años acusado de participar en el hecho ocurrido la noche del viernes 10 de octubre, en las cercanías de calle Pedro Prado con Gabriela Mistral.

Eduardo Córdova
