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Cámara aprueba admisibilidad de proyectos para que el 17 de septiembre sea feriado

Pese a la decisión tomada por la Mesa de la Corporación, la Sala declaró admisibles tres proyectos de ley que buscan establecer como feriado nacional el 17 de septiembre, por lo que podrán continuar su tramitación legislativa.

Leonardo Medina
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Cámara aprueba admisibilidad de proyectos para que el 17 de septiembre sea feriado

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisibles este martes tres proyectos de ley que buscan establecer como feriado nacional el 17 de septiembre. 

De esta manera, se revirtió la decisión adoptada previamente por la Mesa de la Corporación, y los proyectos podrán continuar su tramitación legislativa.

Las iniciativas en cuestión son impulsadas por la diputada Zandra Parisi (PDG), el diputado Javier Olivares (PDG) y parlamentarios del Partido Comunista (PC)

Las votaciones

Según consignó Emol, el proyecto de Parisi, que busca establecer como feriado el 17 de septiembre de 2026, tuvo 62 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones. 

En el caso del texto de Olivares, registró 64 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones. Esta iniciativa pretende declarar feriado nacional el 17 de septiembre de cada año y también relevar la cueca como danza nacional.

Respecto al proyecto del PC, consiguió 57 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones. Este texto también busca declarar feriado el 17 de septiembre de 2026

Las iniciativas ingresarán a la tabla de la sesión especial de esta tarde, para probablemente continuar su tramitación en la Comisión de Gobierno, de acuerdo a lo informado por Radio Cooperativa.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (archivo)
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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