Camilo Huerta ya está en el tribunal: Abogado afirma que las escuchas no lo comprometen

El exchico reality Camilo Huerta y otros 37 detenidos ya se encuentran en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para enfrentar la formalización por presunto tráfico de marihuana y otros delitos, en el marco de la “Operación Imperio Amsterdam”.

A su llegada al tribunal, el abogado Rodrigo Núñez, defensor de Huerta, dijo que está al tanto del contenido de la carpeta investigativa de 173 tomos, en la que aparecen las escuchas al exchico reality que lo inculparían en los delitos. Esto incluye un pago de $50 millones que podría dar cuenta de la comisión de un presunto delito de tráfico de drogas.

Según el abogado, las escuchas no perjudican a Huerta, porque “hay un contexto y nos haremos cargo en la audiencia” del pago de los 50 millones. Además, dijo que su representado se declara inocente.

La investigación

De acuerdo a la investigación que encabeza la Fiscalía Regional de Aysén, se trata de una organización criminal que se aprovechaba de los servicios del Dispensario Nacional de cannabis medicinal para el cultivo y comercio ilícito de la droga.

Entre los delitos indagados se encuentran tráfico de drogas, cultivo de cannabis, desvío de cultivos autorizados, asociación ilícita y lavado de activos. Las actividades ilícitas le habrían permitido a la organización obtener ganancias por cerca de 8.000 millones de pesos.

El exchico reality Camilo Huerta fue detenido este lunes por el OS7 de Carabineros en el aeropuerto internacional de Santiago, tras su llegada desde Miami. Tenía plazo hasta este lunes para presentarse a la formalización o de lo contrario se habría emitido una alerta roja de Interpol en su contra.

“Esto es un montaje”, alcanzó a declarar Huerta en medio de operativo de OS7 que lo subió a un carro policial. La figura televisiva está imputada por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. La semana pasada fue emitida una orden de detención en su contra y regresó al país para enfrentar los cargos.