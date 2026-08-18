“La vida es un momento”: Nelson Tapia reaparece mostrandos las graves secuelas luego de su accidente en estado de ebriedad

El exarquero de Universidad Católica y la Roja Nelson Tapia sufrió un grave accidente de tránsito durante la madrugada del viernes 7 de agosto, en la Región del Maule. El exfutbolista resultó con lesiones de gravedad.

El hecho ocurrió en el kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur, específicamente en la intersección con la ruta L-651, recogió La Hora.

Tras el accidente, el exarquero de la selección chilena fue trasladado hasta un centro asistencial, donde recibió atención médica por sus lesiones.

De acuerdo con los antecedentes, se determinó que Tapia conducía en estado de ebriedad, registrando 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre.

El exfutbolista se desempeñaba en ese momento como entrenador de Imperial Unido, elenco de la Tercera División A, pero decidió dejar el cargo después del accidente.

Al día siguiente del hecho, Imperial Unido comunicó la salida de Nelson Tapia por “motivos personales”.

Nelson Tapia reapareció tras grave accidente

A casi dos semanas del episodio, Tapia reapareció en su cuenta personal de Instagram, donde agradeció las numerosas muestras de cariño que recibió después de lo ocurrido.

El mundialista de Francia 1998 también compartió una reflexión a través de una canción publicada en sus redes sociales.

“La vida es un momento”, es parte de la letra de la canción que Nelson Tapia compartió en su reaparición pública tras el accidente.