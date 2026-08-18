Biministro Mas asegura que el Gobierno va a “acelerar el paso” para impulsar crecimiento tras caída del PIB

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reaccionó este martes a la contracción de 0,2% que registró el Producto Interno Bruto (PIB) en términos interanuales durante el segundo trimestre (abril-junio).

En ese marco, el secretario de Estado admitió que “los resultados del segundo trimestre reflejan que hemos enfrentado un semestre exigente, marcado especialmente por los desafíos estructurales y operacionales en la minería y la pesca”.

De igual forma, el biministro destacó el comportamiento de los sectores no mineros. Al respecto, según consignó Emol, indicó que “el dinamismo del sector no minero confirma que nuestra economía tiene resiliencia y capacidad para crecer”.

Frente a este escenario, Mas subrayó que “como Gobierno, vamos a acelerar el paso”. En concretó, apuntó a destrabar inversiones, realizar proyectos y entregar certezas “para recuperar nuestra capacidad productiva y generar más empleo”.

También, planteó que la recuperación del crecimiento debe traducirse en beneficios para los hogares.

“Nuestro desafío es crecer con más fuerza y lograr que ese crecimiento llegue a las familias. Porque detrás de cada cifra hay personas, trabajadores que buscan una oportunidad, familias que quieren progresar y miles de chilenos que necesitan que la economía vuelva a tener más y mejores empleos”, sentenció.