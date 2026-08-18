Día Mundial del Folklore: masivo pasacalle se desplegará por la Alameda y culminará con festival gratuito en Parque San Borja

Este sábado 29 de agosto, Santiago se transformará en el escenario de una gran celebración de la cultura con la realización de la XV versión del Festival del Día Mundial del Folklore. Este encuentro reunirá a miles de artistas y representantes de agrupaciones provenientes de distintas regiones de Chile. Y comunidades culturales extranjeras presentes en el país.

La invitación a esta actividad gratuita y de carácter familiar, inicia a las 10:00 horas con un multitudinario pasacalle con más de 2.000 participantes, que llenarán de música, danza y color La Alameda de Santiago. Posteriormente, se continuará con una atractiva programación artística en el Parque San Borja, ubicado en Metro Universidad Católica.

Durante la jornada se presentarán diversas agrupaciones y conjuntos folklóricos del país. Además de grupos migrantes de Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, País Vasco y Ucrania.

“Queremos que este festival sea una gran celebración de nuestra cultura”

Entre los artistas y elencos invitados destacan el Ballet Folklórico Nacional (Bafona) y el Ballet Folklórico Antumapu, además de una invitación a alzar pañuelos con las cuecas de Daniel Muñoz y Los Marujos, y Los Santiaguinos.

“Queremos que este festival sea una gran celebración de nuestra cultura, pero también una oportunidad para encontrarnos y reconocernos en nuestra diversidad. El folklore está vivo y cobra sentido cuando se comparte y transmite”, señala Óscar Ramírez, director Artístico del Ballet Folklórico Antumapu y organizador del evento.

En 1960 la Unesco declaró el 22 de agosto, como el día Mundial del Folklore con el fin de poner en valor estas manifestaciones culturales.

A partir del 2011 el Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile comenzó a organizar en Santiago una celebración que convocaba a agrupaciones de distintas localidades del país. A 15 años de esa primera celebración, este festival sigue reuniendo a miles de artistas que desfilan por la Alameda compartiendo música, arte y danza.

Coordenadas

• Sábado 29 de agosto de 2026

• Desde las 10:00 horas

• Parque San Borja, Santiago

• Evento gratuito