Aluvión afecta a la ciudad de Tocopilla en medio de las lluvias

Un aluvión afecta este martes a la ciudad de Tocopilla, Región de Antofagasta. Calles completamente inundadas, casas dañadas y autos arrastrados son parte de las imágenes que ha dejado el paso de este fenómeno.

Según consignó 24Horas, el aluvión ocurre en medio de la Alarma Meteorológica decretada por las autoridades para la Región de Antofagasta por el pronóstico de fuertes lluvias para la jornada.

Cámaras de TVN Red Antofagasta captaron el momento exacto en que decenas de vehículos sucumbieron ante la fuerza del aluvión.

Vecinos de la zona intentan salvar sus enseres y viviendas ante el paso de gran cantidad de lodo y desechos.

La Dirección Meteorológica de Chile indicó que el peak de precipitaciones está proyectado para la tarde de este martes.

Al respecto, la zona del litoral y Cordillera de la Costa podría recibir hasta 25 milímetros, cifra mucho más alta de lo habitual.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, enfatizó que “es una gran cantidad de agua respecto de la cual la Región de Antofagasta no no está acostumbrada. Hay una preocupación especial por los 56 campamentos que hay, sobre todo a pie de las quebradas”, consignó el medio citado.