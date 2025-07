Camila Vallejo retoma labores como vocera de Gobierno

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, retomó sus funciones este miércoles en La Moneda tras su periodo de pre y post natal, tras el nacimiento de su hijo en febrero de este año.

“Me afloraron más ganas de volver todavía. Vuelvo como prometí, como me comprometí con el Presidente. Con harta energía”, fue lo primero que dijo al ingresar al Palacio de La Moneda.

Vallejo remarcó que “disfruté mucho ese proceso con mi bebé. También observando desde mi hogar los avances del Gobierno y todo lo que se pudo lograr, que parecía imposible, gracias a los trabajos colectivos, con el liderazgo del Presidente, se pudieron cumplir para el país”, consignó T13.

“Vuelvo con harta energía y con harta convicción, de poco más de 8 meses que quedan. Porque queda harto trabajo”, complementó.

“Me vino mucha energía. Harta energía y convicción, espero seguir siendo un aporte en el Gobierno”, agregó.

La vocera descartó salir del Gobierno en el corto plazo, luego que se especulara con un eventual ingreso al comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara.

“No me voy a ninguna parte”, respondió al ser consultada sobre esto.

“En diciembre me comprometí que iba y volvía. Mi tarea es seguir siendo vocera de Gobierno (…) creo que lo importante es poner foco, aunque estemos en modo electoral, el país no puede esperar y no se pone en pausa. El país requiere que el Gobierno siga trabajando”, indicó, consignó T13.

“Saben cuál es mi opción personal. Pero quiero centrarme hoy en mi agenda de trabajo“, añadió.

“No está sobre la mesa. Estoy de vuelta. No es que vengo y me voy mañana (…) es una decisión que tomamos el año pasado con el Presidente y reafirmamos aquí”, sostuvo.

Vallejo contó que le entregó dos semanas de post natal al padre de su hijo.

“Mi bebé sigue con lactancia materna, así que, como toda mujer, que vuelve al trabajo, a hacer malabares para garantizar el derecho a la alimentación, que además está por ley en nuestro país”, explicó la vocera.

Sobre todo estas semanas que el papá está con post natal, porque traspasé las últimas dos semanas al padre“, detalló.

“Voy a tener que darle pecho probablemente aquí en La Moneda“, cerró.