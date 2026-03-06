Camión se incendió en la Ruta 5, en San Miguel: provocó corte de tránsito hacia el centro de Santiago

Un camión se incendió por completo la mañana de este viernes en la Ruta 5, en la Región Metropolitana, mientras circulaba en dirección al centro de Santiago. El siniestro generó una compleja situación de emergencia en plena autopista.

El hecho ocurrió a la altura de Avenida Lo Ovalle, en la comuna de San Miguel, donde el tránsito debió ser suspendido temporalmente mientras trabajaban los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados en el sitio del suceso, el vehículo “se quemó por completo”, lo que generó un escenario de alto riesgo para los conductores que circulaban por la vía.

En el operativo participan unidades de Bomberos junto a personal de asistencia vial. Las labores se concentran en extinguir las llamas, resguardar el sector y habilitar rutas alternativas para evitar nuevos incidentes.

El incendio no solo comprometió al camión. La carga de madera resultó totalmente destruida, y parte del material cayó hacia el área de paisajismo ubicada al costado de la autopista.

Debido a esto, los árboles del sector también comenzaron a arder, lo que obligó a ampliar el perímetro de seguridad y reforzar el trabajo de los equipos de emergencia.

El tránsito permanece suspendido en dirección norte, es decir, hacia el centro de Santiago. Por esta razón, las autoridades implementaron desvíos para mantener la circulación de vehículos, aunque con importantes demoras.

En concreto, todo el flujo vehicular está siendo redirigido hacia la vía local a la altura de El Parrón. Para quienes viajan desde zonas más al sur, la recomendación es anticipar el trayecto y optar por rutas alternativas como Gran Avenida o General Velázquez.

Alta congestión en la autopista

La emergencia ya genera efectos en la circulación. Autoridades reportan una altísima congestión en Ruta 5, que comienza poco después del enlace con Avenida Espejo.

Además, se registra un fuerte efecto de arrastre en Américo Vespucio, especialmente en el tramo que conecta con el sector sur de la capital.