Camión tolva se incendió y explotó en General Velásquez, San Bernardo

Un camión tolva se incendió y explotó la mañana de este viernes en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas.



De acuerdo al reporte de Transporte Informa, el accidente ocurrió en el empalme de General Velásquez con Ruta 5 Sur, en el sector de Las Acacias.



“Tránsito de vía local de General Velásquez al sur desviado en Puerta Sur, debido a trabajo de bomberos por incendio y explosión de camión tolva, altura empalme con Ruta 5 en San Bernardo, sector Las Acacias”, indicó Transporte Informa.



También reportó “fuego en zona de paisajismo y árbol al interior de empresa. Precaución”.



La emergencia está en desarrollo y se produce a poco más de una semana de la tragedia de Renca, ocurrida el jueves 19 de febrero pasado, también en General Velásquez aunque con la Ruta 5 Norte.