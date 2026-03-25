Zepeda rompió en llanto: La exasperación del chileno en la antesala de su sentencia por el crimen de Narumi

El juicio de Nicolás Zepeda entra en una fase clave este miércoles en Lyon, Francia. La instancia está marcada por el interrogatorio final del acusado, lo que podría incidir en el desarrollo del proceso.

El chileno ha reconocido varias mentiras durante el juicio, pero mantiene su inocencia por la muerte de Narumi Kurosaki. En esa línea, insiste en que no tuvo responsabilidad en la desaparición de su expareja.

El caso se remonta a la desaparición de la joven japonesa en Besançon el 5 de diciembre de 2016. Desde entonces, su cuerpo no ha sido encontrado, aunque la investigación apuntó a Zepeda como principal sospechoso.

El imputado fue condenado en dos ocasiones a 28 años de prisión. Ambas sentencias fueron anuladas por el Tribunal de Casación, que ordenó la realización de un tercer juicio iniciado el 17 de marzo.

Durante la audiencia de este miércoles, el juez presidente interrogó directamente al acusado desde el inicio. El foco estuvo en su viaje a Francia en 2016, cuando buscaba acercarse a Narumi.

El magistrado también revisó el relato sobre las cerca de treinta horas que Zepeda permaneció en la habitación 106. Ese espacio es considerado clave en la hipótesis del crimen.

Relato del acusado y tensión en la audiencia

En su declaración, Nicolás Zepeda abordó el momento de la ruptura. “Empacó sus cosas y me pidió que me fuera”, afirmó, situando el hecho en la madrugada del 6 de diciembre. Sin embargo, la fiscalía sostiene que la joven ya había fallecido el día anterior.

Posteriormente, una jueza asesora intervino con preguntas directas. “¡Narumi debía de estar furiosa contigo… ¿Estaban discutiendo?”, planteó, tensionando el relato del acusado.

Zepeda respondió defendiendo su versión. “Para Narumi, no había otra solución…”, explicó, atribuyendo la decisión a un conflicto emocional de la joven.

La magistrada puso en duda sus declaraciones. “Hemos visto que no te rindes tan fácilmente”, afirmó, calificando además como “irrazonable” la petición descrita.

El acusado reaccionó con molestia. “Fue indignante que me pidiera algo así”, sostuvo, insistiendo en que la situación no derivó en una discusión violenta.

La jueza continuó con sus preguntas sobre lo ocurrido después. “¿No se caldea el ambiente entre ustedes?”, consultó, a lo que Zepeda respondió: “No, no soy de los que gritan”.

Luego, la abogada de la familia de Narumi tomó la palabra. El interrogatorio se volvió más directo y confrontacional.

Sylvie Galley Galley emplazó al acusado a confesar. “¿No cree que este es el momento (de confesar)?”, preguntó, buscando una respuesta definitiva.

La abogada insistió en esclarecer lo ocurrido en la habitación. “¿No podrías hacer algo bueno y contarnos qué pasó?”, agregó, apelando a su conciencia.

Zepeda reiteró su inocencia. “Le he dado mi verdad… yo no la maté”, afirmó, insistiendo en que era incapaz de hacerle daño.

El momento de tensión aumentó con la intervención de su defensa. Su abogado lo instó a hablar desde lo emocional, intentando reforzar su credibilidad.

El acusado describió el proceso como una experiencia extrema. “Es una pesadilla… esta acusación ha sido un infierno”, señaló ante el tribunal.

Finalmente, Nicolás Zepeda quebró en plena audiencia. “¡Nunca lo sabremos, porque no fui yo!”, gritó entre lágrimas, visiblemente afectado.

El imputado terminó derrumbado frente al tribunal. Lloró desconsoladamente y se desplomó sobre su silla, mientras el público observaba en silencio.