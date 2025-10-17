Candidato a diputado argentino fallece tras sufrir infarto en pleno debate transmitido por streaming

Un candidato argentino a diputado falleció tras sufrir un infarto mientras participaba en un debate que se transmitía en vivo por streaming.

Se trata de Hernán Damiani, de la Unión Cívica Radical (UCR, de centro-derecha), quien postulaba a las elecciones legislativas del 26 de octubre por la provincia de Misiones, en el norte del país.

El político, de 66 años, se desplomó repentinamente mientras intervenía en el programa Dólar Blue, emitido por La Casa del Streaming, provocando la conmoción de todos los presentes.

De acuerdo con medios trasandinos como La Nación, Damiani fue auxiliado en el lugar por el doctor y exministro de Salud provincial, Walter Villalba, quien intentó reanimarlo mientras llegaban los servicios de emergencia.

Tras ser trasladado de urgencia al hospital Madariaga de Posadas, se confirmó su fallecimiento.

Desde el programa emitieron un comunicado lamentando profundamente lo ocurrido y solicitaron no difundir las imágenes del momento en que Damiani sufrió el infarto.

“Les pedimos por favor a quienes estaban conectados en el vivo y quienes vivieron lo acontecido que por favor no repliquen esas imágenes por respeto a la familia y a quienes se encontraban ahí”, señalaron.

El candidato había sido diputado provincial de Misiones en dos períodos y posteriormente ocupó un escaño en el Congreso Nacional.

“Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y fuertes convicciones”, expresó en redes sociales el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.