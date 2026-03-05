Home Nacional "capturan al presunto autor del crimen de futbolista amateur ocurr..."

Capturan al presunto autor del crimen de futbolista amateur ocurrido en medio de un partido en San Antonio

El detenido es un hombre de 45 años, acusado de disparar contra la víctima tras una riña originada durante el encuentro deportivo, según antecedentes policiales.

Eduardo Córdova
La Policía confirmó este miércoles la detención del presunto autor del homicidio de Nicolás Vidal (30). El crimen ocurrió el domingo durante un partido amateur en San Antonio, Región de Valparaíso.

El detenido es un hombre de 45 años, acusado de disparar contra la víctima. El ataque se produjo tras una riña en el contexto del encuentro deportivo.

El hecho ocurrió en las graderías del complejo Cristo Rey, en Llolleo. Vidal estaba en el lugar porque olvidó su carnet de identidad. Por eso no pudo jugar.

La Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio realizó las diligencias, en coordinación con el Ministerio Público. La investigación permitió identificar al sospechoso.

El comisario Pablo Alegría señaló que “conforme al proceso investigativo llevado a cabo en conjunto con el Ministerio Público respecto al homicidio con arma de fuego ocurrido el día domingo 1 de marzo, se lograron recabar los antecedentes pertinentes y necesarios para gestionar ante el Juzgado de Garantía de esta ciudad la respectiva orden de detención del autor de los disparos que generó el fallecimiento de la víctima”.

El Juzgado de Garantía de San Antonio emitió la orden de detención, tras analizar los antecedentes reunidos por la policía.

Detalles del procedimiento

El comisario agregó que “el grupo investigativo es abocó a hacer las diligencias pertinentes y necesarias, logrando el día de hoy su detención en la comuna de San Antonio”.

También indicó que “Por lo anterior, una vez efectuada la detención del imputado, será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de esta ciudad para su respectivo control de detención”.

El imputado será presentado ante el tribunal para su control de detención, instancia en la que se revisarán las medidas cautelares.

Source Texto: La Nación / Foto: Emol
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

