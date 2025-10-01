Home Internacional "capturan en perú a sospechoso de triple feminicidio en argentina..."

Capturan en Perú a sospechoso de triple feminicidio en Argentina

La captura se efectuó en Pucusana, un balneario ubicado a unos 60 kilómetros al sur de Lima, donde se hizo efectiva una orden de detención internacional.

Eduardo Córdova
El peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, también conocido con el alias “Pequeño J”, fue detenido en Perú por su presunta implicación en un triple feminicidio ocurrido en Argentina.

Las autoridades argentinas lo acusan de ser el autor intelectual del caso que conmocionó al país.

Valverde llevaba seis días prófugo y es buscado por la justicia argentina para que responda por el asesinato de tres jóvenes.

El triple feminicidio ocurrió el 19 de septiembre en Florencio Varela, Buenos Aires, cuando las víctimas fueron engañadas para asistir a una fiesta, torturadas y asesinadas. Los cuerpos fueron encontrados enterrados cinco días después, lo que generó alarma y protestas masivas en Argentina.

La investigación apunta a una posible venganza narco, pues una de las hipótesis es que una de las víctimas habría sustraído cocaína.

Hasta ahora hay docenas de detenidos, y la orden contra Valverde se inscribe dentro de un entramado de redes criminales que se disputan violencia territorial.

Las autoridades aguardaban tramitar su extradición hacia Argentina, donde deberá enfrentar cargos.
El caso ha reabierto el debate público sobre la colusión entre jueces, policías y redes del narcotráfico en los casos de violencia de género.

Source Texto: La Nación / Foto: X
