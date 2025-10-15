Carabinero termina baleado luego que detenido intentara quitarle su arma en Recoleta

Un funcionario de Carabineros resultó herido de bala tras un procedimiento policial registrado en la comuna de Recoleta.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles, cerca de las 2:30 horas, en la intersección de las calles Mallarauco y Los Pescadores, recogió Radio Biobío.

De acuerdo con el fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, personal de Carabineros realizaba patrullajes preventivos en el sector cuando fiscalizaron a un ciudadano chileno de 42 años que mantenía una orden de detención vigente.

“Cuando lo van a detener, esta persona se da a la fuga”, precisó el persecutor.

Tras una persecución, los funcionarios lograron capturarlo, pero al momento de subirlo al vehículo policial apareció un segundo individuo. Este último amenazó a los carabineros con un ladrillo, lo que llevó a uno de ellos a desenfundar su arma de servicio.

En ese instante, el primer detenido intentó arrebatar el arma al uniformado. “En este forcejeo donde esta arma se dispara, resultando herido el funcionario”, explicó el fiscal.

El carabinero recibió un impacto de bala en una de sus piernas y fue trasladado al hospital institucional con lesiones graves, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.

El sujeto que forcejeó con el funcionario quedó detenido, mientras que el segundo involucrado permanece prófugo.