Carter pidió ponerle urgencia a proyecto que limita los narcofunerales

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió al proyecto recientemente presentado por el Gobierno que busca limitar los funerales de alto riesgo, conocidos como narcofunerales.



Durante esta jornada, el jefe comunal participó de la actividad en La Moneda donde fue presentada esta iniciativa que contempla que la ceremonia o acto fúnebre en estos tipos de casos se realice en las instalaciones del cementerio o crematorio. Además, reduce el proceso funerario, estableciendo como máximo un plazo de 24 horas.



Carter sostuvo que “soy el único alcalde de oposición que ha estado presente en esta actividad, justamente, porque no me pierdo que en este tema en particular y en la seguridad en general, tiene una mirada nacional. Nos requiere a todos”.



En ese sentido, apuntó que “por muy opositor que uno pueda ser a un Gobierno, nunca se justifica votar en contra de una legislación que va en favor de la seguridad de los chilenos. Lo que antes algunos votaron todo en contra y hoy día nos piden sus votos, van a contar con nosotros”.



De esta forma, Carter planteó que el Ejecutivo “tiene en su mano, la posibilidad de ponerle urgencia, no da lo mismo si es una discusión simple o se pone discusión inmediata, se requiere urgencia en esto, de modo tal que tengamos una ley pronto”.



“Lo más relevante es la letra chica del reglamento, porque, por ejemplo, se ha señalado que en 24 horas tendrán que ser sepultadas las personas, es un gran avance, pero también es relevante cómo se van a producir los desplazamientos hacia el funeral y cuánta gente puede acompañar a esta persona que será sepultada en esta condición tan extrema”, detalló.



En esta línea, acotó que “le hemos dicho al Gobierno que se tiene que aplicar la misma norma que se ha aplicado en pandemia, gente completamente inocente que perdía a su familia, podía sepultar a esa persona fallecida con un máximo de cuatro familiares”.



Durante la actividad, el alcalde invitó al Presidente Gabriel Boric a participar en la inauguración del barrio Los Quillayes programada para la tercera semana de octubre, luego de la remodelación del sector tras la demolición de las denominadas “narco casas”.